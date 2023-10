Com 100%, Marcelo Fernandes projeta pontuação para livrar Santos do rebaixamento

Desde que Marcelo Fernandes assumiu o comando, o Santos está com 100% de aproveitamento e cresceu na briga pela permanência. O comandante já projeta uma pontuação para garantir o Peixe na primeira divisão.

Com 30 pontos, o treinador projeta mais cinco vitórias para livrar o Alvinegro Praiano do fantasma da Série B. A pontuação de 45 é tida como meta para os clubes permanecerem na elite do futebol brasileiro.

"A gente não procura ficar falando disso o tempo inteiro. A gente lógico tem uma linha a seguir, falamos que queríamos sair contra o Vasco e fazer de tudo para não voltar mais. A gente vai jogo a jogo. Temos 12 partidas pela frente. Para o nosso objetivo mais simples, mais cinco vitórias a gente consegue", garantiu em sua participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.