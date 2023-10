Chefe de arbitragem da CBF vê erro em pênalti a favor do São Paulo contra o Vasco

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, crê que o árbitro do duelo entre Vasco e São Paulo, no último sábado, Braulio da Silva Machado (FIFA-SC), errou ao marcar um pênalti a favor do Tricolor ainda no primeiro tempo.

No lance, o juiz interpretou como pênalti o toque de Léo com a mão na bola após passe de James Rodríguez. Embora não tenha tido intenção, o zagueiro do Vasco não estava com os braços colados no corpo, interferindo na trajetória da bola. Na visão de Seneme, porém, o árbitro deveria ter feito uma interpretação mais profunda da jogada.

"Se o braço está para baixo, eu considero ele natural, porque posso justificar que ele está em uma ação, esperando o movimento do adversário, em uma ação de marcação, ou se considero antinatural porque ele assume algum risco estando com o braço mais aberto do que deveria. Na nossa visão, o Léo tem um movimento absolutamente natural para essa ação", comentou Wilson Seneme.