CBF divulga datas, locais e horários dos amistosos de outubro da Seleção feminina contra o Canadá

Na noite desta terça-feira, a CBF divulgou mais detalhes sobre os amistosos da Seleção Brasileira feminina, que acontecem neste mês de outubro. Os torcedores ficaram sabendo datas, locais e horários das duas partidas, que serão disputadas contra o Canadá.

Os dois confrontos serão disputados longe do Brasil. O primeiro amistoso da Seleção feminina - estreia do técnico Arthur Elias no comando da equipe brasileira - está marcado para o dia 28 de outubro (um sábado), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal, no Canadá.

O segundo duelo, por sua vez, acontece três dias depois do primeiro. No dia 31 de outubro (uma terça-feira), o Brasil encara as canadenses novamente, desta vez às 19h30, no Estádio Wanderers Grounds, em Halifax (Canadá).