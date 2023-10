Candidato à presidência do Vasco, ex-jogador Pedrinho visita CT do Palmeiras

Candidato à presidência do Vasco, o ex-jogador Pedrinho visitou a Academia de Futebol do Palmeiras nesta terça-feira (10).

"Estou aqui em São Paulo, neste exato momento no centro de treinamentos do Palmeiras, onde passei quatro anos. Já conheço a estrutura do hotel, da concentração. Vou revisitar tudo e bater um papo com a Leila (Pereira, presidente) e o Anderson (Barros, diretor de futebol)", afirmou.