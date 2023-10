Calleri manda recado à torcida do São Paulo após cirurgia: 'Tudo ótimo'

Jonathan Calleri aproveitou para mandar um recado à torcida do São Paulo após realizar uma artroscopia no tornozelo direito na última segunda-feira. O atacante passou pelo procedimento na Argentina e agora iniciará o processo de recuperação, acompanhado dos profissionais tricolores.

"Fala, torcida tricolor! Como está? Eu estou muito bem por aqui, fiz a cirurgia ontem, saiu tudo ótimo. Estarei aqui apoiando todos meus companheiros para que o São Paulo fique o mais possível em cima na tabela, estou aqui na torcida. Obrigado a todo mundo por todas as mensagens de apoio, me fazem muito feliz e que eu tenha uma recuperação ainda mais rápida. Nos vemos em breve. Estamos juntos, sempre!", disse Calleri ao canal oficial do São Paulo no whatsapp.

O fisioterapeuta do São Paulo, Felipe Marques, já viajou para a Argentina, onde trabalhará com Calleri neste início do processo de recuperação da lesão. O profissional já havia feito a mesma coisa com Giuliano Galoppo, que também passou por cirurgia em seu país e começou sua reabilitação por lá.