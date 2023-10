Calleri é o 2º atacante mais eficiente do Campeonato Brasileiro; confira lista

Completam o top-5: Vitor Roque, na terceira colocação, com 59% de aproveitamento (converteu dez das 17 chances), Marcos Leonardo, em quarto lugar, com 53% de aproveitamento (converteu 9 das 17 chances), além de Pedro e Artur dividindo a quinta posição, com 50% de aproveitamento (converteu cinco das dez chances).

Classificação e jogos Brasileirão

Nesta semana, Calleri passou por uma artroscopia no tornozelo direito - ele estava lesionado desde fevereiro deste ano. O atacante jogou no sacrifício durante sete meses e, ainda assim, conseguiu competir com os principais jogadores da posição no País, além de conquistar o título inédito da Copa do Brasil pelo São Paulo com direito a gol no primeiro jogo da final, em pleno Maracanã.

A ideia do Tricolor é contar com Calleri já na Supercopa do Brasil, que acontece em janeiro de 2024 e reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2023. Até lá, o argentino terá mais de dois meses para se recuperar plenamente e contará, inclusive, com o acompanhamento do fisioterapeuta Felipe Marques, que viajou à Argentina para participar de sua reabilitação.