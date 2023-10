Bruno Méndez treina com seleção do Uruguai e tranquiliza torcedores do Corinthians

O defensor Bruno Méndez treinou normalmente com os companheiros de seleção do Uruguai nesta terça-feira, na preparação para mais duas rodadas de Eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso foi um alívio para os torcedores do Corinthians, já que o zagueiro teve que ser substituído contra o Flamengo, no último sábado, por conta de um desconforto na região da lombar.

Na ocasião, Bruno deixou o gramado da Neo Química Arena aos 23 minutos de jogo, para a entrada de Fagner. O atleta saiu de campo incomodado, mas andando normalmente.

Segundo as imagens registradas pela equipe de mídias da seleção do Uruguai, Bruno treinou sem restrições com os companheiros de time na manhã desta terça. Méndez vem sendo utilizado como lateral direito pelo técnico Marcelo Bielsa, função que exerce com frequência no Timão.