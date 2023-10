Bahia se reapresenta após vitória no Brasileiro e treina finalizações de olho no duelo contra o Internacional

Após a vitória sobre o Goiás, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta terça-feira para dar início à preparação para o confronto diante do Internacional, também válido pelo torneio nacional.

Para começar as atividades desta terça-feira, o grupo realizou uma rápido trabalho de ativação na academia. Em seguida, os jogadores rumaram para o campo 1 do CT, onde fizeram o aquecimento. O clube não especificou se o treinamento aconteceu com portões fechados ou se foi aberto à imprensa.

Já no gramado para dar sequência ao treino, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade feita em campo reduzido. O elenco do Bahia foi dividido em dois times, além de dois coringas - atletas que atuavam em ambas as equipes. O treino teve quatro metas e participação dos quatro goleiros.