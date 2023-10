Autor de dois gols contra o Corinthians, Luighi mantém pés no chão após vitória no Brasileiro sub-17: "Não está ganho"

O Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians por 3 a 2 na noite desta terça-feira, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. Com o triunfo no Estádio da Fazendinha, um simples empate no duelo da volta garante o Verdão da decisão do torneio.

Após a partida, o atacante Luighi, que marcou dois gols na vitória do Alviverde sobre o Alvinegro Paulista, afirmou que, apesar da importante vantagem conquistada, o confronto não está ganho. "Primeiramente queria agradecer à Deus pelos dois gols. É focar, ir para o segundo jogo e não achar que está ganho", disse em entrevista ao SporTV.

O jogador também reconheceu os erros da defesa do Palmeiras, mas afirmou que a equipe fará ajustes nos próximos treinamentos para corrigir os pontos necessários e não cometer os mesmos deslizes.