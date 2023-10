Atlético Nacional x Palmeiras: informações e onde assistir ao jogo pela Libertadores feminina

A disputa internacional acontece até o 21 de outubro, nas cidades de Bogotá e Cali. No último ano, o time palestrino alcançou um feito histórico ao conquistar o seu primeiro título da competição na categoria.

Ao lado do arquirrival Corinthians e do Internacional, o Verdão representa o futebol feminino brasileiro na competição. A equipe de Ricardo Belli figura no Grupo A do torneio.

Onde assistir ? o jogo do Palmeiras na Libertadores feminina terá transmissão do SporTV e do BandSports, na televisão por assinatura; da PlutoTV, serviço de streaming gratuito da Paramount+; e do canal Nosso Palestra, no Youtube.

Veja a lista de relacionadas do Palmeiras

Goleiras: Alicia Bobadilla e Amanda



Laterais: Bruna Calderan, Juliete e Katrine