Atletas brasileiros do tênis em cadeira de rodas retornam ao Brasil após ataque em Israel

Daniel Rodrigues, Leandro Pena e Ymanitu Silva já estão no Brasil. Os atletas do tênis em cadeira de rodas retornaram ao país após ficarem por 33 horas no aeroporto de Tel Aviv, em Israel, durante o ataque do grupo palestino Hamas. Os tenistas pousaram nesta terça-feira, às 11h10 (de Brasília), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os atletas chegaram a Tel Aviv no último sábado para disputar o Israel Open, em Ramat Hasaron. No entanto, poucas horas após o desembarque, voltaram ao aeroporto por conta dos bombardeios na cidade. No domingo, conseguiram um voo para a Tailândia, e de lá embarcaram com destino ao Brasil na última segunda-feira.

Daniel Rodrigues detalhou o clima das horas em que os tenistas brasileiros ficaram no país do Oriente Médio.