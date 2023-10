Associados de diferentes grupos políticos do Corinthians brigam na sede do clube e chapas soltam nota; confira

Alguns associados de diferentes grupos políticos do Corinthians se envolveram em uma briga no Parque São Jorge, sede social do Timão, no último sábado. Os envolvidos compõem as chapas 22 (Preto no Branco), 21 (Liberdade Corinthiana) e 88 (União dos Vitalícios).

No vídeo registrado, é possível notar uma forte discussão, seguida por empurrões e pontapés, e policiais tiveram que intervir no conflito. Do lado de fora da sede, membros de organizadas protestaram contra a diretoria atual do Corinthians.

A chapa "Preto no Branco" tem Duilio Monteiro Alves, atual presidente do clube, como um de seus integrantes, e já declarou apoio a André Negão, candidato da situação para a eleição presidencial de novembro. A "Liberdade Corinthiana" adota discurso de neutralidade, enquanto a "União dos Vitalícios" apoiará Augusto Melo, nome da oposição.