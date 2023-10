Após vitória contra o Palmeiras, Santos reduz chance de queda no Brasileirão para 21%

O Santos ganhou um novo respiro na tabela do Campeonato Brasileiro com a vitória de virada no clássico diante do Palmeiras, no último domingo, na Arena Barueri. O triunfo diminuiu consideravelmente as chances de rebaixamento da equipe para a Série B.

De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que calcula probabilidades no futebol, as chances do Peixe cair para a segunda divisão, neste momento, são de 21,1%.

Há cerca de três rodadas atrás, a possibilidade de queda era um tanto quanto maior: 73,1%. As vitórias sobre Bahia e Vasco ajudaram a reduzir a porcentagem para 34,9%.