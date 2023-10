Após derrota para Palmeiras no sub-17, volante do Corinthians garante que eliminatória não está decidida

O primeiro gol das Crias da Academia foi marcado por Erick Belé, aos 28 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, foi a vez de Luighi aparecer com dois tentos, aos 27 e 29 minutos.

O Timãozinho esboçou uma reação com gols de Bahia, em cobrança de falta, e Juninho, mas não foi o suficiente para igualar o Derby. Os tentos do Alvinegro saíram aos 32 e 35 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, o volante Yago Gonçalves ainda foi expulso por conta de uma entrada forte e deixou o Corinthians com um a menos em campo.

O jogo de volta entre as equipes será neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Quem avançar, encara o classificado do duelo entre São Paulo e Flamengo na grande decisão do Campeonato Brasileiro da categoria.