Após derrota em clássico, veja quais são as chances matemáticas do Palmeiras conquistar título do Brasileirão

A 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi ruim para as pretensões de título do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão perdeu o clássico para o Santos na Arena Barueri, por 2 a 1, e viu o Botafogo vencer o Fluminense por 2 a 0.

Com isso, o time carioca chegou aos 55 pontos conquistados, ainda mais isolado na liderança. Atrás de Red Bull Bragantino e Grêmio, o Verdão estacionou nos 44 ? 11 atrás.

O cenário negativo fez com que as chances de título do Alviverde, ao menos nos modelos matemáticos, diminuísse. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a equipe comandada por Abel Ferreira dispõe de 2% de probablidade de levantar o caneco da competição nacional.