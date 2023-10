André aponta diferencial de Diniz e revela aprendizado com Casemiro na Seleção

A Seleção Brasileira segue preparação para os duelos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes do treinamento desta terça-feira, na Arena Pantanal, o volante André concedeu entrevista coletiva e apontou qual o principal diferencial de Fernando Diniz ? seu comandante também no Fluminense ? em relação aos demais treinadores. O jogador indicou a preocupação com o extra-campo do atleta como a grande característica do técnico.

"O tratamento dele com as pessoas, a forma como ele conversa. Ele tenta procurar ao máximo todo mundo para conversar, entender o que o jogador está passando fora de campo para, a partir daí, se sentir bem para fazer as coisas dentro de campo. Ele costuma falar que o jogador tem que estar feliz, principalmente, fora de campo para, quando chegar nos treinos e jogos, usufruir e se divertir dentro de campo. Jogar como se fosse pequeno, em uma pelada de rua. Acho que essa é a grande diferença dele, além da parte tática, que também é muito interessante, mas aí não poder falar", afirmou.