Amazonas x Brusque: CBF define datas e horários da final da Série C

De acordo com o regulamento da Série C, os quatro melhores classificados da fase quadrangular garantem o acesso à segunda divisão, com os dois melhores de cada grupo duelando na final. Dessa forma, além de Amazonas e Brusque, também subiram Paysandu e Operário. Os duelos da decisão terão transmissão do Nosso Futebol e do Dazn.