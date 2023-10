Abel Ferreira é punido pelo STJD com dois jogos de suspensão e desfalca Palmeiras no Brasileiro; veja motivo

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira (10) e punido com dois jogos de suspensão. O português foi denunciado por sua fala durante a partida entre Grêmio e Palmeiras, que terminou em vitória gaúcha por 1 a 0, e deve desfalcar o Verdão nos duelos contra Atlético-MG e Coritiba pelo Brasileirão.

Além disso, o próprio clube alviverde foi multado em R$ 2.000 pelas declarações do comandante. O Palmeiras deve recorrer da decisão.

No fim de setembro passado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel deixou a área técnica ? cerca de 30 segundo antes do apito final ? esbravejando e gesticulando contra a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. "Isso é roubar", teria dito o europeu.