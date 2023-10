A 10 dias dos Jogos Pan-americanos, 10 dez curiosidades do Time Brasil em Santiago 2023

Idade é só um número

Aos 60 anos, Renato Portela, do tiro esportivo, é o atleta mais experiente do Time Brasil em Santiago, seguido pelo companheiro de time Vladimir da Silveira, com 54. Caso seja confirmada no Hipismo Saltos, Luciana Diniz entrará no Top 3, com 53 anos (que serão completados nesta quarta-feira, 11). Emerson Duarte (Tiro Esportivo), 51 (fará 52 antes do início dos Jogos), e Rodrigo Pessoa, 49, também estão entre os atletas mais velhos do país.

Do Aiapoque ao Chuí

Todas as cinco regiões do Brasil estarão representadas nos Jogos Pan-americanos. O Sudeste é o recordista, com 351 atletas. Sul (87), Nordeste (47), Centro-Oeste (26) e Norte (7) vêm na sequência.

Mistura do Brasil com...

França, Japão, Holanda, Argentina, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Colômbia, Austrália e Armênia. Doze atletas que vão representar o Time Brasil são naturais destes países. São eles: Filipe Otheguy (pelota basca), Enzo Sawaiama (beisebol), Patrick Van Der Heijden, Yuri Van Der Heijden, Eduardo Luduena, Adam Imer (hóquei sobre grama), Scott Machado (basquete), Nathalie Moellhausen (esgrima), Valentina Bosselmann (golfe), Sofia Scheibler (patinação), Eduardo Soghomonyan (luta greco-romana) e Antônio Bravo Neto (triatlo).