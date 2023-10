Veiga vê Palmeiras distante do título brasileiro, mas garante: "O ano ainda não acabou"

"Serão os 12 jogos da nossa vida, vamos fazer o nosso melhor. No fim, vamos ver como estará a classificação", acrescentou.

Baqueado pela eliminação na Libertadores, para o Boca Juniors, o Verdão só entrará em campo daqui a 11 dias. Neste meio tempo de paralisação, por conta da Data Fifa de outubro, o time de Abel Ferreira poderá refrescar a cabeça e trabalhar para reencontrar o caminho das vitórias.

O próximo compromisso do Verdão será no próximo dia 19 (quinta-feira), diante do Atlético-MG, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque.