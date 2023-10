"Teve uma diferença de intensidade", admite Diniz após derrota do Fluminense contra o Botafogo

Apesar da derrota, Fernando Diniz rechaçou que o Botafogo tenha surpreendido o Fluminense.

"Não teve surpresa. Eles sempre fizeram jogadas verticais. É a característica do Botafogo. Eles mereceram a vitória", declarou o treinador do Fluminense.

Horas depois do jogo, o técnico e parte de sua comissão viajaram para Cuiabá e se apresentaram à Seleção Brasileira na data Fifa. Enquanto isso, o elenco irá focar no retorno do Brasileiro. O time volta a campo dia 19 de outubro, contra o Corinthians, no Maracanã.