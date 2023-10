Sub-11, sub-13 e sub-14 do Palmeiras vencem pelo Campeonato Paulista; sub-12 fica no empate

O último domingo (8) foi intenso para as categorias de base do Palmeiras no Campeonato Paulista. Enquanto o sub-12 ficou no empate por 1 a 1 contra o Audax, o sub-11, sub-13 e sub-14 acumularam vitórias na competição estadual ? contra Mauaense, Desportivo Brasil e Audax, respectivamente.

Tetracampeão do Paulistão e invicto na atual edição, o sub-11 do Verdão goleou por 4 a 0 e garantiu avanço às quartas de final. Pela frente, a equipe alviverde ? que tem 59 gols marcados e apenas quatro sofridos na competição ? terá o União Mogi.

O sub-12 encarou o Audax em Guarulhos e ficou no 1 a 1 ? Maicon anotou o único tento palestrino no embate. Com campanha de cinco vitórias, um empate e duas derrotas, o Palmeiras irá enfrentar o Referência nas oitavas de final do Paulistão.