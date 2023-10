Sport reage após tomar três gols e empata com a Ponte, mas perde chance de colar no Vitória

Nesta segunda-feira, Sport e Ponte Preta empataram em 3 a 3, na Ilha do Retiro, para encerrar a 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Os donos da casa tiveram apagão no primeiro tempo, levaram três gols, mas buscaram o empate na segunda etapa, para diminuir apenas um ponto de diferença para o líder.

Com o resultado, o Sport volta à vice-liderança, com 55 pontos, três a menos que o Vitória. Do outro lado, a Ponte é 16º colocado, com 34 pontos, quatro a mais que a Chapecoense, time que abre a zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana, pela 32ª rodada da Série B. No domingo, a Ponte Preta joga contra o Atlético-GO, no Estádio Moisés Lucarelli, às 15h45 (de Brasília). Na segunda-feira, o Sport encara o Juventude, às 20h, no Alfredo Jaconi, em briga direta pelas primeiras posições da tabela.