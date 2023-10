Sport fará teste de reconhecimento facial com em jogo contra a Ponte Preta na Ilha do Retiro

O Sport comunica que realizará, no jogo de hoje, testes de reconhecimento facial com parte dos torcedores para entrada no estádio. A iniciativa visa dar início, gradativamente, à implementação deste sistema de acesso nos jogos do Clube.

O teste será realizado apenas com uma parcela de torcedores, que estarão no setor das cadeiras centrais, com entradas pelos portões 2 e 2A. O clube informou que essas pessoas já foram contatados pelo clube para, inclusive, colher as informações para cadastro, medida que está em "consonância com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)", conforme comunicado pelo Leão.

Essa iniciativa, que será implementada de maneira gradativa, tem o objetivo de aumentar a segurança dos torcedores, reduzir o tempo de passagem pelas catracas e combater a prática do cambismo. Tanto a compra dos ingressos quanto a entrada no estádio será feita através do uso do rosto.

O Sport ocupa a terceira colocação na tabela, com 58 pontos, a quatro de distância do líder Vitória. Caso conquiste os três pontos, o Leão sobe para a vice-liderança e encosta no primeiro colocado.