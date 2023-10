Seleção Brasileira faz treino regenerativo em primeiro dia de atividades visando as Eliminatórias

Vinte e um jogadores se apresentaram hoje ao treinador da Canarinho, Fernando Diniz, e sua comissão técnica. O grupo ficará completo na manhã desta terça-feira com a chegada de Neymar e Marquinhos.

Com seis pontos, o Brasil é o primeiro colocado nas Eliminatórias da Copa, empatado com a Argentina. Além da partida desta quinta-feira, a Seleção enfrenta o Uruguai na terça-feira (17), às 21h, no Estádio Centenário, no Uruguai.