São Paulo volta a não ser vazado após sofrer gols em 5 jogos seguidos no Brasileiro

O São Paulo encerrou uma sequência de cinco jogos sofrendo gols ao empatar por 0 a 0 com o Vasco, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado (7).

Diante do Cruzmaltino, inclusive, a equipe comandada por Dorival Júnior precisou jogar com a zaga totalmente reserva, com Alan Franco e Diego Costa. O zagueiro Beraldo, titular, estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Arboleda está lesionado.

A partida, de fato, não foi de grandes chances. Porém, o São Paulo tomou alguns sustos. O goleiro Rafael precisou fazer boa defesa em chute de Vegetti, no primeiro tempo, e depois apenas olhou a bola na trave de Gabriel Pec, na segunda etapa.