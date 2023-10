São Paulo terá 11 dias livres para treinos durante pausa da data Fifa

O São Paulo terá mais uma semana sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe, que veio de um final de setembro movimentado, terá um período de 11 dias livre devido a pausa do torneio para disputa da data Fifa.

O Tricolor retorna a campo apenas no dia 18 de outubro, uma quarta-feira, quando joga, novamente fora de casa. A equipe comandada por Dorival Júnior enfrenta o Goiás, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O duelo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

A equipe são-paulina empatou sem gols com o Vasco em seu último compromisso pelo campeonato nacional, em São Januário. O resultado ampliou a sequência invicta do time, que é de três jogos.