São Paulo perde para a Ferroviária nos pênaltis e é eliminado na semi do Paulista feminino sub-20

Na tarde desta segunda-feira, o São Paulo recebeu a Ferroviária, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista feminino sub-20, e perdeu por 1 a 0. Grazy foi a autora do único gol do jogo.

Como o Tricolor havia vencido o confronto de ida pelo mesmo resultado, a definição pelo classificado à final foi para os pênaltis. Na disputa, brilhou as estrelas das goleiras Yanne e Sté, que defenderam duas cobranças cada.

No entanto, como na quarta batida do São Paulo, Isa Morais finalizou por cima do gol e, no chute seguinte da Ferrinha, Laurinha marcou, o time de Araraquara saiu vitorioso por 3 a 2 e se garantiu na grande decisão do Estadual, que será disputada em dois jogos.