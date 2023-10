São Paulo estuda implantar tecnologia de reconhecimento facial no Morumbi

Além de dificultar a concentração de ingressos na mão de cambistas, o reconhecimento facial pode trazer novos propostas para o Tricolor. O clube também averígua a implantação de um esquema de prioridade, que beneficiaria torcedores que compareceram a mais jogos durante a temporada.

Classificação e jogos Brasileirão

"O reconhecimento facial é um projeto de melhorar a presença ao longo do campeonato, quem vai mais a jogos tem o direito de fazer a aquisição antes, mesmo fazendo parte do mesmo grupo de pessoas do mesmo pacote", analisou.

O dirigente usou de exemplo o plano Diamante, mais caro do sócio torcedor. Apesar dos assinantes terem prioridade máxima para a compra de ingressos, aqueles com presença em mais partidas seriam preteridos àqueles que compareceram menos.

Caso sejam aprovadas, as mudanças devem ocorrer só após as eleições, previstas para o fim do ano. Dentro de campo, o São Paulo ainda disputa o Campeonato Brasileiro em 2023, com o próximo duelo marcado para o dia 18, diante do Goiás.