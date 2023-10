Santos tem três jogadores na seleção da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com a atuação positiva contra o Palmeiras, o Santos teve três representantes na seleção da 26ª rodada do Brasileirão, divulgada pelas redes sociais do torneio, neste domingo. João Paulo, Joaquim e Tomás Rincón foram escolhidos para formar os 11 melhores.

O goleiro e o zagueiro foram fundamentais na parte defensiva do Peixe, ao passo que o volante contribuiu no ataque, marcando outro gol em jogada ensaiada de escanteio. Outra equipe que teve presença forte foi o Botafogo, com quatro jogadores (Adryelson, Tchê Tchê, Júnior Santos e Tiquinho Soares), além do técnico interino Lúcio Flávio.

O Bahia, por sua vez, teve o mesmo número de representantes que o Santos (Gilberto, Cauly e Everaldo). Bruno Pacheco, do Fortaleza, completa o time.