Rincón e Camacho levam cartões e desfalcam o Santos contra o Bragantino

Tomás Rincón e Camacho foram punidos com cartões amarelos na vitória do Santos contra o Palmeiras, pela 26ª rodada do Brasileirão, ontem (8), na Arena Barueri. Com isso, ambos são desfalques para o confronto contra o Red Bull Bragantino, próximo compromisso da equipe.

Em compensação, o técnico Marcelo Fernandes poderá contar com as voltas de Rodrigo Fernández, Dodô, Soteldo e Lucas Lima, que estavam suspensos para o clássico. O atacante Mendoza se recupera de uma lesão na panturrilha.

Agora, o Santos tem pela frente um período longo de treinos durante a paralisação do futebol brasileiro para a data Fifa. O elenco, no entanto, não estará completo, já que Miguelito (Bolívia), Tomás Rincón (Venezuela) e Soteldo (Venezuela) foram convocados pelas suas seleções.