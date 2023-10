Revolta! Veja reação de torcedores do Corinthians com anúncio de Tite no Flamengo

"Ainda estou muito chateada que o Tite não voltou para o Corinthians, acho que não elaborei esse luto", disse outra corintiana, em tom de tristeza.

Muitos tópicos foram abordados com o anúncio, como o fato do treinador nunca ter aberto negociação com o Timão desde que deixou a Seleção Brasileira, e uma suposta terceira "traição" envolvendo Flamengo e Corinthians. Muitos internautas relembraram os casos do atacante Guerrero e do técnico Vítor Pereira, que deixaram o clube paulista rumo ao Rubro-Negro.

Pelo lado dos flamenguistas, muitos estão "tirando onda" com a situação, felizes com a chegada do técnico ex-Seleção Brasileira. Alguns corintianos mostraram entender a escolha de Tite, alegando que de fato o Flamengo é um clube mais atrativo do ponto de vista profissional, mas foram minoria.

O técnico gaúcho assinou contrato com o Flamengo até final de 2024. A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, que também trabalhou com Tite na Seleção. O preparador físico, Fábio Mahseredjian, e o analista de desempenho, Lucas Oliveira, também farão parte da equipe.