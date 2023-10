Reinier estreia com gol e abre caminho para vitória do Frosinone no Italiano

O meia-atacante Reinier fez a sua estreia pelo Frosinone e já balançou as redes. Neste domingo (8), o atleta revelado no Flamengo abriu caminho para a vitória de 2 a 1 da sua equipe sobre o Hellas Verona, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

O gol de Reinier saiu nos acréscimos do primeiro tempo. O camisa 12 aproveitou rebote da trave, após chute de Cheddira, para mandar, de primeira, para o fundo das redes e sair para o abraço com os companheiros. Na segunda etapa, Matías Soulé fez o outro tento da equipe, que, com 12 pontos, sobe para a oitava colocação na tabela. O bósnio Milan Duri? ainda descontou para os visitantes, que caem para o 16º lugar, com oito pontos

Contente pela boa estreia, Reinier comemorou a bola na rede e o resultado positivo.