Protagonista de goleada, Lais Estevam comemora classificação do Palmeiras na Libertadores feminina

No último domingo (8), o Palmeiras goleou o Caracas por 6 a 0, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Com o dominante triunfo, as Palestrinas carimbaram vaga nas quartas de final da competição internacional.

Lais Estevam foi a grande protagonista da vitória. A atacante do Verdão marcou três dos seis gols alviverdes na partida.

"É uma alegria imensa poder marcar três gols em um jogo de Libertadores, a maior competição de clubes do continente. Importante parabenizar o grupo por essa grande atuação. Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa do Palmeiras, e seguimos trabalhando forte em busca dos objetivos", afirmou.