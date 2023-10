Principal organizada do Palmeiras protesta contra diretoria; muros amanhecem pichados

Classificação e jogos Brasileirão

"Como a dupla de incompetentes Leila Pereira e Anderson Barros resolveu encerrar a temporada de maneira prematura, a Mancha Alvi Verde informa que vai protestar contra a diretoria antes e depois de todos os 12 jogos restantes. (...) Nossa principal exigência é a demissão de Anderson Barros, que desmontou um elenco vitorioso e não foi capaz de trazer sequer um reforço na janela de contratações para ao menos remediar a liberação de 10 jogadores ao longo do ano, incluindo dois que eram titulares absolutos", apontou a nota.

"Além da dupla de incompetentes, vamos passar a cobrar também os conselheiros que dão sustentação à mandatária do clube", prometeu a Mancha.

O Palmeiras registrará boletim de ocorrência e tomará todas as medidas cabíveis para que os responsáveis pelos danos ao patrimônio do clube sejam identificados e punidos.

A queda na Libertadores para o Boca Juniors, as más performances recentes da equipe - principalmente após a lesão de Dudu, escancarando a falta de opções no elenco - e a derrota no clássico para o Santos foram a gota d'água para a torcida do Palmeiras.

Confira a nota completa da Mancha Verde:

"A HORA DA COBRANÇA