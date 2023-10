São Paulo: Pablo Maia admite sonho de jogar na Europa e revela ter recebido propostas

Na conversa, Pablo Maia revelou que chegaram algumas propostas oficiais para ele deixar o clube do Morumbi na janela do meio do ano. O São Paulo segurou o volante, por causa do momento que o clube estava prestes a passar.

"Tive proposta na última janela, antes do título [da Copa do Brasil], mas o São Paulo não liberou. Foi no meio do ano. Falei para o meu empresário: 'estou bem tranquilo, quero terminar o ano aqui, ainda mais que está chegando os reforços e estamos brigando pelos títulos, quero desfrutar do momento aqui. Façam o que for melhor para mim e para o São Paulo'", completou o atleta.

Com contrato renovado em abril, Pablo Maia tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2027. Em sua segunda temporada como profissional, o jogador já acumula 108 partidas pelo time paulista, sendo 83 como titular. Ele tem cinco gols e três assistências na carreira.

Por fim, o volante e o restante do elenco do São Paulo terão 11 dias até o próximo compromisso no Brasileirão devido à paralisação das competições para a data Fifa. O Tricolor, portanto, volta a campo em 18 de outubro (quarta-feira), quando visita o Goiás, às 21h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha, pela 27ª rodada.