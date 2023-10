Marcelo Fernandes projeta retorno de Mendoza e tempo para trabalhar na data Fifa

Embalado, o Santos entra na data Fifa e terá mais tempo livre para trabalhar antes da partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo dia 19, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Após a pausa, o técnico Marcelo Fernandes espera contar com Mendoza, em recuperação de uma lesão na panturrilha. Além disso, o comandante valorizou o período sem jogos para aprimorar o trabalho.

"Estamos com os jogadores que estão no DM para sair, caso do Mendoza, que é uma bela opção no ataque. Para a gente também aprimorar mais as coisas, poder estudar mais os adversários. Essa parada vai ser importante, sim. Até porque para que a gente fique mais forte, mais coeso. Do Bahia para cá, foi uma coisa muito desgastante", afirmou durante a sua participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo.