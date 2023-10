Lúcio Flávio exalta parceria com Joel Carli na comissão técnica do Botafogo

O Botafogo está com Lúcio Flávio no comando desde a demissão de Bruno Lage e foi o interino que conduziu a equipe na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 neste domingo. O treinador conta também com o apoio do auxiliar e ex-jogador Joel Carli. O argentino encerrou sua carreira como jogador, mas permaneceu como assistente no clube carioca.

Lúcio Flávio exaltou a parceria com Carli e destacou o conhecimento do argentino dentro do vestiário.

"O Carli até poucos meses atrás estava ao lado deste elenco. Conhece muito bem o vestiário. Ele sabe fazer muito bem a abordagem com os jogadores. Pode levantar o astral e fazer todos os jogadores darem o seu melhor quando forem designados", disse.