"Leila mentirosa" e "fora Barros": muros da sede social do Palmeiras amanhecem pichados

A pressão para cima da diretoria do Palmeiras cresce cada vez mais. Além da promessa de protestos contra Leila Pereira e Anderson Barros por parte da Mancha Verde ? principal torcida organizada do clube palestrino ?, os muros da sede social do Verdão amanheceram pichados nesta segunda-feira (9).

"Leila mentirosa" e "Fora Barros" foram os dizeres da manifestação.

Sobre as pichações, o posicionamento oficial do Palmeiras é de que um boletim de ocorrência será feito e o clube tomará "todas as medidas cabíveis para que os vândalos responsáveis pelos danos ao patrimônio do clube sejam identificados e punidos".