Lateral Puma Rodríguez, do Vasco, é cortado da seleção uruguaia

O Vasco terá bastante tempo para trabalhar até o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. O cruzmaltino recebe o Fortaleza no dia 18 de outubro, em São Januário. O técnico Ramón Díaz terá quase o elenco todo disponível durante este período, já que o lateral direito Puma Rodríguez acabou cortado da seleção do Uruguai.

O Uruguai visita a Colômbia na próxima quinta-feira, mas Puma acabou vetado da viagem por estar com a vacina de febre amarela desatualizada.

"O Vasco da Gama informa que foi comunicado agora há pouco sobre o corte do lateral Puma Rodríguez da lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O atleta se apresenta normalmente nesta terça-feira", infirmou o clube em nota.