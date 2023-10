Kevin se destaca em sua primeira partida como titular pelo Palmeiras em 2023

Os bons números podem fazer com que Kevin ganhe ainda mais espaço no Palmeiras. O jovem foi entrar em campo pela primeira vez este ano no embate de volta com o Deportivo Pereira, no fim de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Desde então, Abel vem utilizando o atleta de 20 anos no decorrer dos jogos.

O treinador ainda terá bastante tempo para decidir o time titular até o próximo compromisso do Verdão. A equipe só entrará em campo após a data Fifa, no dia 19, em partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.