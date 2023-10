Júnior Santos destaca volta da identidade do Botafogo após vitória sobre o Fluminense

O Botafogo venceu o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, por 2 a 0. Os alvinegros voltaram a conquistar um bom resultado no Campeonato Brasileiro, após quatro jogos sem vencer no torneio. O atacante Júnior Santos, um dos destaques da partida, com um gol e uma assistência, destacou que o Botafogo voltou a ter identidade.

"Conseguimos colocar nossa identidade em campo novamente. Foi difícil para o Bruno Lage, que chegou no meio da temporada. O Carli já treinava com o elenco, conhece a gente. O Lúcio Flávio também, que já estava aqui. Fizemos um grande jogo. Agora é pensar no prosseguimento do campeonato", disse.