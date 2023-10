Jules Kounde sofre torção no joelho e vira desfalque dos próximos jogos de Barcelona e França

Com a lesão, Kounde foi cortado da convocação da França, que joga nos dias 13 e 17 de outubro. Malo Gusto, do Chelsea, foi chamado para repor o desfalque. Além disso, de acordo com o Marca, o zagueiro está fora do clássico contra o Real Madrid, no dia 28.

O francês vai iniciar a sua recuperação no departamento médico do Barcelona e se junta aos lesionados Pedri, De Jong, Raphinha e Lewandowski.