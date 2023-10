Jogadores que atuam na Europa começam a se apresentar à Seleção Brasileira para a Data Fifa

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuam em clubes europeus começaram a se apresentar à Seleção Brasileira. A delegação vai se concentrar em Cuiabá antes de enfrentar Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, Richarlison, do Tottenham, Gabriel Jesus, do Arsenal, e outros desembarcaram nesta manhã na capital mato-grossense. O lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, também se juntou ao restante do elenco.

O técnico Fernando Diniz chegou na concentração na noite deste domingo. A comissão técnica terá alguns dias para preparar a Seleção Brasileira para o jogo contra a Venezuela, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, a partir das 21h30 (de Brasília).