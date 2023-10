João Paulo e Camacho alcançam marcas históricas pelo Santos no clássico

Duas marcas muito especiais no jogo de hoje. Parabéns, dupla! ?? pic.twitter.com/rUE4tj2bxd

? Santos FC (@SantosFC) October 9, 2023

Sem o mesmo prestígio do Menino da Vila, Camacho atualmente é reserva do Peixe. Em 100 jogos, foram dois gols e três assistências.

Agora, o Santos entra na data Fifa e volta a campo apenas no próximo dia 19, para pegar o RB Bragantino, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Com a sequência de vitórias, o Alvinegro Praiano subiu para a 13ª posição, com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4.