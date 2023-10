James Rodríguez ganha nova chance como titular no São Paulo e recebe elogio de Dorival

O colombiano James Rodríguez voltou a ganhar chance como titular do São Paulo no empate sem gols com o Vasco no último sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quase dois meses de clube, o atleta começou entre os 11 iniciais em cinco oportunidades, mas apenas em uma delas atuou pelos 90 minutos.

James entrou em campo nos últimos três jogos do São Paulo. Ele também havia sido titular contra o Coritiba, e foi opção de Dorival no clássico com o Corinthians.

Contratados na última janela de transferências, Lucas Moura e James Rodríguez chegaram sob grande expectativas. Lucas, porém, conquistou mais minutos, já que chegou em um momento fisicamente melhor.