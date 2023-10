Guilherme Arana revela familiaridade com esquema de Diniz na Seleção: "Favorece o meu jogo"

A Seleção Brasileira iniciou nesta terça-feira a preparação para o confronto contra a Venezuela e contou com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana entre os convocados. O jogador do Atlético-MG comentou sobre sua familiaridade com o estilo de jogo utilizado por Fernando Diniz.

O jogador de 26 anos foi chamado para se unir à equipe após o corte de Caio Henrique, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Em seu retorno para a Seleção, Arana revelou que o estilo de jogo de Fernando Diniz, em que os laterais possuem forte papel ofensivo, não será uma novidade.

"Eu já tive treinador que usava praticamente quase a mesma função, que foi o Sampaoli. Às vezes eu jogava ali por dentro, às vezes como um extremo. Então, acho que favorece bastante meu jogo, porque eu sou um lateral ofensivo, mas a minha função também é a marcação. Então eu procuro entrar para agregar e ajudar minha equipe", disse.