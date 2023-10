Giroud é escolhido para o time da rodada do Campeonato Italiano como goleiro

O atacante Olivier Giroud viveu uma situação inusitada na oitava rodada do Campeonato Italiano durante o confronto do Milan contra o Genoa. Na ocasião, o goleiro Maignan foi expulso aos 53 minutos do segundo tempo e o centroavante francês foi para a meta dos rossoneros.

Com Giroud no gol e fazendo importantes intervenções nos instantes finais, o Milan garantiu a vitória por 1 a 0, com gol de Pulisic. Essa performance do francês o colocou no time da rodada da Serie A como goleiro.