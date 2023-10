Gabriel Jesus amplia leque de posições e descarta jogar apenas como camisa 9 na Seleção de Diniz

A Seleção Brasileira entra em campo na quinta-feira para enfrentar a Venezuela pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Gabriel Jesus, que na última data Fifa foi convocado no lugar de Antony, afirmou que não descarta atuar em mais de uma posição para se enquadrar no esquema de Fernando Diniz.

O atacante, que joga pelo Arsenal no futebol inglês, não quer ser visto apenas como um camisa 9. Gabriel Jesus tem sido utilizado também pelas beiradas do campo pelo treinador Mikel Arteta e fez questão de exaltar sua versatilidade no ataque.

"Vale ressaltar que eu venho fazendo muitas funções no Arsenal. Quando eu optei em me transferir do (Manchester) City para o Arsenal, assim como o Edu (Gaspar) e o (Mikel) Arteta conversaram comigo e eu deixei bem claro que eu queria voltar a jogar de 9. (...) Esta temporada está sendo um pouco diferente, porque tivemos algumas lesões e dos últimos quatro jogos eu joguei três de ponta e um de 9. Então, eu acredito que isso seja muito bom para mim. Por algum tempo eu fiquei nessa de falar 'quero jogar de 9', mas eu estou ali para ajudar o time. Eu prefiro não ficar escolhendo e sim estar ali para ajudar", disse.