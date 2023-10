Fortaleza divulga uniforme especial para o Outubro Rosa; veja

O Fortaleza anunciou no último sábado seu novo uniforme especial para o Outubro Rosa. A ação busca reforçar a importância da conscientização e prevenção do câncer de mama no Brasil.

O clube participa da ação desde 2018 e, para este ano, trouxe uma camisa com degrade rosa e azul. O manto conta com o escudo em TPU e a marca Leão 1918 em 3D touch. Na parte inferior do uniforme, há um patch exclusivo.

"O Fortaleza, além de um clube, é um símbolo de conscientização. Com essa camisa especial, nós buscamos alertar, principalmente o público feminino, sobre a importância do diagnóstico e do tratamento inicial do câncer de mama. É necessário que um clube do tamanho do Fortaleza saiba da sua importância nesse processo", disse o presidente Marcelo Paz.